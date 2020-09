Monterosi e Flaminia partono col piede giusto

Sport - Calcio - Serie D - Debutto vincente per entrambe le viterbesi: i biancorossi battono 2-1 il Savoia, i rossoblù espugnano il campo della Sinalunghese con un 3-2

Monterosi – Tre punti a testa per Monterosi e Flaminia.

Le due viterbesi di serie D, quest’anno in due gironi diversi (la prima nel G, la seconda nell’E), partono con il piede giusto e bagnano il debutto con un successo.

Vittoria convincente i biancorossi di David D’Antoni, impegnati al Martoni contro il Savoia.

A decidere l’incontro una rete di Lucatti nel finale, dopo il vantaggio ospite di Kyerematengn su rigore e il pareggio casalingo di Cancellieri. Nel finale campani in dieci per l’espulsione di Scalzone.

Successo anche per la Flaminia di Francesco Punzi sul campo della Sinalunghese.

Il 3-2 rossoblù è firmato da Sciamanna, Sirbu e Ferrara. In apertura e in chiusura le reti toscane con Brent e Fanetti. Per i civitonici la stagione del centenario inizia al meglio.

27 settembre, 2020