Monterosi, quattro reti a zero nel test con la Corneto

Monterosi – Corneto 4-0

Monterosi: Salvato Piroli Berardi Costantini Buono Pellacani Squerzanti Capodaglio Lucatti Borrelli Sivilla. Entrano dopo il 70′: Torelli Fauzia Gemini Iorio Marianelli Zambrini Rea Ciaccio Francucci Tomassi. All. D’Antoni

Corneto: Santi Marini Birra Giulietti Federici Luciani Silvagni Monteforte Di Giovanni Lupi. Entrano nella ripresa Paniccia Forieri Gabrielli Martelli Chirieletti Belloni De Santis. All. Centioni

Reti: 13’ Lucatti, 18’ 76’ Borrelli, 47’ Squerzanti

Altra uscita precampionato per il Monterosi che affronta la Corneto quotata formazione di Eccellenza. D’Antoni ancora senza Sowe, Petti, Camara e Angeli ma con il nuovo arrivato Giacomo Lucatti al centro dell’attacco. Proprio il bomber timbra subito il cartellino sfruttando una sponda di Sivilla in area di rigore. Cinque minuti dopo arriva il raddoppio di Borrelli bravo a girare di destro un bel diagonale da posizione defilata. La risposta della Corneto è affidata a Monteforte che chiama in causa Salvato ad un bell’intervento. Lo stesso Monteforte colpisce la traversa con un tiro dalla distanza. Lucatti fallisce il tris da buona posizione.

Si va al riposo sul 2-0 per il Monterosi.

Si ricomincia con gli stessi ventidue del primo minuto ma dopo 120’ i padroni di casa trovano la terza rete. Ivan Squerzanti si invola sulla sinistra, salta il primo avversario in velocità, evita il difensore in dribbling e con la punta destra brucia il portiere in uscita. Applausi per il classe ‘99 vera sorpresa di questo avvio di stagione. Al 70’ Lucatti segna la sua personale doppietta ma viene annullata per presunta posizione irregolare. Inizia la girandola delle sostituzioni e la partita cala di intensità. Al 76’ arriva la doppietta di Borrelli con un tiro dal limite per il 4-0. Poker del Monterosi che aumenta decisamente i giri del motore in vista dell’inizio ufficiale del campionato. Per la Corneto buoni gli spunti offensivi, mister Centioni si aspetta di rivederla con i vari Di Mauro, Gallitano, Loi e Trincia oggi indisponibili.

10 settembre, 2020