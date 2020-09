Monterosi, torna Persichini: “Contento della scelta”

Sport - Calcio - Serie D - L'attaccante classe '99 è di nuovo a disposizione di D'Antoni

Condividi la notizia:











Monterosi – Dopo Giacomo Lucatti il Monterosi mette un’altra freccia all’arco di mister David Antoni. E si tratta di un gradito ritorno perché Lorenzo Persichini vestirà nuovamente la maglia biancorossa.

Lanciato proprio da D’Antoni nella primavera del Frosinone l’attaccante classe 1999 aveva collezionato ben 22 presenze con 4 reti nella passata stagione con la casacca del Monterosi.

In estate la breve parentesi al nord nelle fila del Legnago Salus prima della decisione di ritornare: “Per alcune dinamiche calcistiche al Legnago le cose non sono andate per il verso giusto – afferma Persichini -. Monterosi resta comunque casa mia, c’è l’allenatore che mi ha lanciato, conosco bene il capitano Costantini e tanti altri compagni della passata stagione.

Appena, tutti insieme, abbiamo capito che c’era la possibilità di incrociare di nuovo le nostre strade non ci si è pensato due volte. Anche perché il Monterosi già a giugno mi aveva mostrato la voglia di riconfermarmi. Quindi la voglia di giocare qui è tanta. Il Monterosi fa sempre squadre importanti. Ci sono ragazzi forti e sono contento di integrarmi in un gruppo che farà un campionato da protagonista”.

Dopo due giorni di riposo la squadra ha ripreso ad allenarsi. Domenica pomeriggio ultimo test precampionato alle 15 al Martoni contro il Rieti. Poi si farà sul serio.

Condividi la notizia:











15 settembre, 2020