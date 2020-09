Morta la donna investita da un camion a Soriano

Cronaca - Le lesioni erano troppa gravi e non ce l'ha fatta

Soriano nel Cimino – Non ce l’ha fatta Gabriella De Luca.

La donna era stata investita da un camion l’11 settembre nel centro di Soriano nel Cimino. Le sue condizioni erano apparse da subito gravi e, nonostante abbia lottato con tutte le sue forze, due giorni fa è morta all’ospedale di Roma dove era ricoverata.

Era l’ora di pranzo quando la donna è stata investita da un camion quattro assi che stava transitando sulla piazza centrale a Soriano nel Cimino rimanendo incastrata.

Si è per questo reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla ed estrarla.

La signora è stata soccorsa dal 118 in gravi condizioni, in particolare per importanti lesioni agli arti inferiori, e trasportata in eliambulanza all’ospedale.

Anche il conducente era stato soccorso per un malore forse a seguito dell’incidente.

Gabriella De Luca ha lottato per giorni ma non ce l’ha fatta. La sua morte lascia un vuoto nella comunità di Soriano dove era molto conosciuta e stimata.

20 settembre, 2020