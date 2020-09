Morte di Viviana e Gioele, trovate alcune impronte sul traliccio

Caronia - La scoperta della polizia scientifica - Fondamentale accertare se sono della donna

Caronia – Ci sarebbero alcune impronte sul traliccio ai piedi del quale lo scorso 8 agosto è stato ritrovato il corpo di Viviana Parisi.

A scoprirle la polizia scientifica, ieri, durante un nuovo sopralluogo sul luogo della tragedia. “Bisognerà accertare se sono della donna o meno”, ha detto l’avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, il marito della deejay e padre di Gioele, entrambi morti dopo essere spariti nel nulla a seguito di un incidente sulla Palermo-Messina.

“Il tipo di esami effettuati oggi (ieri, ndr) di tipo irripetibile attraverso una tecnica chiamata di fumo azione ha permesso di trovare queste tracce, che nello scorso esame con il luminol che cercava tracce ematiche non erano state evidenziate. Potrebbero essere tracce di sudore o impronte, naturalmente solo dopo altri successive analisi si potrà capire se appartengono a Viviana”, dice il legale.

Un nuovo elemento che potrebbe aiutare a far luce sulla vicenda, ancora avvolta nel mistero. Neppure l’autopsia su quel che resta del corpo del piccolo Gioele sarebbe riuscita a fornire risposte.

“Dagli esami effettuati oggi sul cranio del bimbo non emergono lesività. Il cranio è integro comunque nei prossimi giorni verranno effettuati altri esami anche con l’aiuto di un veterinario per capire da quali animali possa essere stato attaccato. A questo punto, purtroppo mancando molte parti del corpo del piccolo, sarà quasi impossibile risalire alla causa della sua morte”. “Anche dall’esame sulla mascella del bimbo – aveva detto l’avvocato – non è emerso nulla di significativo”.

26 settembre, 2020