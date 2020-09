Miami Beach - Aveva scritto il brano diventato il tormentone della saga animata 'Madagascar'

Miami Beach – È morto il dj Erick Morillo, sua la hit ‘I like to move it’.

E’ morto il musicista e produttore musicale Erick Morillo. Sua la hit degli anni ’90 ‘I Like To Move It’, tormentone della trilogia animata ‘Madagascar’.

Erick Morillo, 49 anni, è deceduto in circostanze non ancora chiare. Il suo corpo è stato trovato a Miami Beach dalle forze di polizia, arrivate a casa sua dopo aver ricevuto una chiamata.

La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte. La notizia della scomparsa del produttore musicale arriva a poche settimane dal suo arresto con l’accusa di presunta violenza sessuale e dopo essere stato accusato di aver violentato una donna lo scorso dicembre.

Morillo, di origine colombiana ma cresciuto nel New Jersey, ha realizzato remix per artisti come Whitney Houston, Bassements Jazz, Puff Daddy e Boy George.

E’ stato tre volte vincitore del miglior dj house award ai Dj Award e vincitore del premio come miglior Dj internazionale nel 2002, 2006 e 2009.

2 settembre, 2020