È morto Edoardo Longarini, ex presidente della Ternana

Roma - Ha portato anche l'Ancona in serie A e in finale di coppa Italia

Roma – Ex presidente della Ternana e dell’Ancona, Edorardo Longarini è morto a Roma, nella sua abitazione nel quartiere Parioli nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre.

Nell’ambito dell’edilizia fondò l’Adriatica costruzioni, che si occupò della ricostruzione postbellica di molte zone delle Marche.

Divenne presidente della squadra calcistica dell’Ancona, riuscendola a portare fino alla promozione in serie A e alla finale di coppa Italia. Fu poi proprietario della Lodigiani Calcio e, dal 2005 al 2017, della Ternana.

“Con la scomparsa di Edoardo Longarini se ne va un padre esemplare ed uno dei grandi protagonisti della stagione della ricostruzione e del decollo dell’economia italiana nel dopoguerra – si legge in un comunicato della famiglia -. Una persona retta che fino all’ultimo ha amato la sua famiglia ed i suoi nipoti. Un uomo che merita quel rispetto che in vita, a volte, qualcuno ha provato a non riconoscergli. Lascia nei suoi congiunti una grande eredità affettiva e di valori umani, unita alla determinata consapevolezza dei suoi diritti lesi che saranno ripristinati”.

1 settembre, 2020