È morto Franco di Biagi, padre di Francesco, sindaco di Latera

Cronaca - Condoglianze da Alessandro Romoli, primo cittadino di Bassano in Teverina: "Per 35 anni è stato medico di base sempre disponibile"

Latera – Riceviamo e pubblichiamo – Ho appreso questa mattina, con estrema tristezza, della prematura scomparsa di Franco Di Biagi, papà dell’amico Francesco, sindaco di Latera.

Il dottor Di Biagi ha operato come medico di base per oltre trentacinque anni a Latera prestando anche la sua opera come medico presso la Asl di Montefiascone, distinguendosi per professionalità, disponibilità e un tratto umano non comune.

A Francesco alla signora Matilde e a tutta la famiglia Di Biagi giungano sinceri e affettuoso sentimenti di cordoglio miei personali e di Forza Italia Viterbo .

Alessandro Romoli

24 settembre, 2020