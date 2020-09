Mostra su Banksy al Chiostro del Bramante, oltre 100 opere esposte

Roma - I lavori del writer "sconosciuto" saranno esposti fino all'11 aprile 2021

Roma – Il misterioso e affascinante Banksy arriva a Roma.

È iniziata oggi la mostra al Chiostro del Bramante che ospita oltre 100 opere del writer inglese la cui identità è a tutti sconosciuta. I suoi lavori resteranno a Roma fino all’11 aprile 2021.

“All’interno dell’architettura cinquecentesca del Chiostro del Bramante – si legge sul sito web del museo – trova spazio l’artista “sconosciuto” che ha conquistato il mondo grazie a opere intrise di ironia, denuncia, politica, intelligenza, protesta”.

Tra le opere più importanti del writer che sarà possibile ammirare ci sono “Love is in the Air”, “Girl with Balloon”, “Queen Vic”, “Napalm”, “Toxic Mary” e “Hmv”.

Pochi giorni fa si è parlato molto dell’artista, ma questa volta non per le sue opere. Banksy ha infatti finanziato una nuova nave per soccorrere i migranti nel Mediterraneo. La nave è partita dal porto di Borriana, nei pressi di Valencia, lo scorso 18 agosto.

8 settembre, 2020