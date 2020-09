Muore di Covid a 33 anni, era stato contagiato in Costa Smeralda

Cagliari - E' la più giovane vittima della pandemia in Sardegna

Cagliari – È il più giovane morto di Covid in Sardegna. Aveva 33 anni Fabio Lecis, operatore sanitario di Isili, nella provincia del sud della Sardegna, deceduto il 23 settembre al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. L’uomo era stato contagiato in Costa Smeralda, dove aveva trascorso alcuni giorni di vacanza.

Lecis era seguito a domicilio dall’Ats, ma ieri le sue condizioni si sarebbero improvvisamente aggravate. Da qui la chiamata al 118 e la corsa inutile in ambulanza. Sarebbe stato in condizioni disperate, con una grave insufficienza respiratoria, e nonostante tutti i tentativi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto riportato dall’Unione Sarda, l’uomo era affetto da patologie pregresse.

24 settembre, 2020