Nancy Pelosi dalla parrucchiera senza mascherina, Trump l’attacca sui social

San Francisco - La speaker della Camera più volte aveva ripreso il presidente americano perché non indossava il dispositivo di sicurezza

San Francisco – Negli Stati Uniti è bufera sulla speaker democratica della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi.

Dopo aver insistito per mesi sull’importanza di indossare le mascherine e aver più volte ripreso il presidente Trump che in più occasioni aveva evitato di portarla, la speaker Nancy Pelosi è stata “pizzicata” lunedì scorso mentre andava nel salone di una parrucchiera di San Francisco senza la mascherina.

Il video di Nancy Pelosi senza la mascherina è stato trasmesso in televisione dal canale Fox News. Le immagini hanno messo non poco in imbarazzo la speaker della camera, non solo per la sua posizione sull’importanza di indossare le mascherine, ma anche perché i parrucchieri sono chiusi per legge a San Francisco per contenere la diffusione del Covid-19.

Com’era prevedibile, il presidente Trump ha colto la palla al balzo per attaccare l’avversaria politica con cui ha più volte avuto degli attriti. L’inquilino della Casa bianca ha infatti ritwittato il video postato sul profilo della sua war room, in cui si vede da una parte Nancy Pelosi che invita gli americani a indossare la mascherina, dall’altra la stessa speaker all’interno del salone della parrucchiera con la mascherina abbassata sul collo.

2 settembre, 2020