Nasce Cyber actors: “Il prossimo anno un evento all’Unitus”

Vitorchiano - L'associazione presieduta da Gianluca Boccacci è stata presentata stamattina al comune

Condividi la notizia:











Vitorchiano – Riceviamo e pubblichiamo – Si è tenuta stamattina al comune di Vitorchiano la presentazione ufficiale dell’associazione culturale Cyber actors.

Presenti alla conferenza stampa il sindaco Ruggero Grassotti, Federico Meschini dell’Unitus e i soci fondatori dell’associazione: Gianluca Boccacci (presidente), Diego Galli (vicepresidente), Luigi Todaro (segretario), Alessandro Braccini (tesoriere), Dimisca Florin Claudiu (socio fondatore).

Cuore dell’appuntamento, l’annuncio della partnership con l’università degli studi della Tuscia, che il prossimo anno ospiterà un grande evento organizzato dai Cyber actors: il Cyber act forum.

Come ricordato da Federico Meschini, l’Unitus potrà essere il “teatro ideale” per ospitare questa manifestazione, anche per via della presenza del corso Disucom in comunicazione, tecnologie e culture digitale e la relativa magistrale in informazione digitale.

L’appuntamento (atteso indicativamente per maggio, con data non ancora precisata per questioni legate all’andamento della pandemia Covid-19) porterà a Viterbo volti noti, di livello nazionale e internazionale, per discutere di tematiche legate alla cyber sicurezza.

Altro punto chiave dell’evento sarà il collegamento tra le aziende del settore hi-tech e i giovani laureandi della Tuscia. Spronare il contatto tra mondo del lavoro e studenti universitari è infatti uno dei core dell’associazione Cyber actors, che si prodiga anche di diffondere la cultura cyber per promuovere la consapevolezza dei rischi, ma soprattutto delle opportunità, legati alla tecnologia.

Associazione Cyber actors

Condividi la notizia:











18 settembre, 2020