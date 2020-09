Nasce l’associazione culturale Cyber Actors

Vitorchiano - Venerdì 18 settembre la presentazione

Vitorchiano – Riceviamo e pubblichiamo – Si terrà venerdì 18 settembre 2020 alle 11 a Vitorchiano, presso la sala consiliare del Comune (Piazza Sant’Agnese 16), la presentazione ufficiale dell’associazione culturale Cyber Actors, la cui nascita è finalizzata a sensibilizzare il pubblico alla cultura della cybersecurity e a mettere in contatto domanda e offerta di lavoro.

L’associazione, che non ha scopo di lucro, vuole diffondere la conoscenza di queste tematiche, che rivestono ormai estrema importanza in ogni settore economico, dall’industria al terziario, e far comprendere ai cittadini quali siano i rischi e le opportunità che derivano dall’utilizzo dei mezzi digitali, avvicinare le aziende al loro pubblico e creare nuove opportunità per chi lavora in tali ambiti.

Durante la conferenza stampa, il team di Cyber Actors – Gianluca Boccacci (presidente), Diego Galli (vicepresidente), Luigi Todaro (segretario), Alessandro Braccini (tesoriere), Dimisca Florin Claudiu (socio fondatore) – illustrerà gli ideali dell’associazione e annuncerà l’importante partnership con l’Università della Tuscia e le altre iniziative in cantiere.

Saranno presenti il professor Federico Meschini dell’Università della Tuscia (DISUCOM) e i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Vitorchiano.

“Il futuro è cyber – spiegano i responsabili – ce lo dicono la domotica, l’e-commerce, le intelligenze artificiali e le blockchain, alcuni degli strumenti che rappresentano l’evoluzione della società attuale verso quella di domani. Dalle banche all’agroalimentare, fino alla pubblica amministrazione, ogni settore è sempre più legato al mondo tech. Ma non c’è futuro senza sicurezza”.

