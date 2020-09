Naufraga barca diretta in un tempio, muoiono 14 fedeli

Kota - A bordo ci sarebbero state 40 persone - In salvo la metà

Kota – Almeno 14 persone sono morte nel naufragio di una barca che trasportava fedeli verso un tempio di preghiera sulle sponde del fiume Chambai.

14 pellegrini che avrebbero voluto raggiungere il famoso “Kamleshwar Dham”, nella zona di Indergarh del distretto Bundi di Rajasthan.

L’incidente, come riferisce The Times of India, è avvenuto mercoledì mattina poco dopo le 8,45, nel distretto di Kota. Secondo quanto si apprende sull’imbarcazione sarebbero state presenti una 40ina di persone in tutto.

La metà sarebbero riuscite a mettersi in salvo, nuotando fino alla riva.

16 settembre, 2020