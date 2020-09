Tokyo - Al largo del Giappone - A bordo anche 6mila capi di bestiame - La guardia costiera è riuscita a salvare un unico superstite rimasto in acqua per 36 ore

Condividi la notizia:











Tokyo – Nave cargo scompare investita da un tifone, 42 dispersi.

Un nave con a bordo 43 membri dell’equipaggio e 6mila capi di bestiame è scomparsa al largo del Giappone.

Probabilmente è stata colpita dal tifone Maysak.

La nave cargo avrebbe fatto in tempo a lanciare l’sos e poi non si sono più avute notizie.

Probabilmente è affondata al largo del Giappone colpita dalla tempesta.

Dopo il naufragio la guardia costiera ha tratto in salvo un unico superstite, un filippino che è rimasto in acqua per 36 ore.

Continuano le ricerche da parte delle autorità della nave e degli altri membri dell’equipaggio.

La nave, partita dalle Nuova Zelanda, dove arrivare in Cina.

Condividi la notizia:











3 settembre, 2020