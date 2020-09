“Prioritaria l’attenzione alle politiche sociali”

Civita Castellana - Elezioni amministrative - Le idee e i progetti dei candidati consiglieri di FdI Paola Proietti ed Eligio Santucci per Luca Giampieri sindaco

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Una delle priorità del nostro programma è incentrata sulle politiche sociali.

Partendo dall’essenzialità del sostegno ai più fragili, cercheremo di potenziare i servizi destinati alla persona, attuando una corretta integrazione tra i servizi comunali con quelli sovracomunali di ambito distrettuale, in modo da poter offrire un ventaglio più ampio e qualificato di risposte ai nostri concittadini nel campo dell’assistenza sociale.

L’impegno primario di ogni amministrazione dovrebbe essere la cura e la tutela dei cittadini più deboli, attraverso servizi sociali efficienti, attenti ed inclusivi destinati in particolar modo alle politiche dell’infanzia, agli anziani, ai giovani, ai diversamente abili, alle persone bisognose e disagiate.

La crisi economica globale, che in questi ultimi mesi per via della pandemia ha lasciato pesanti segni nel tessuto sociale cittadino, pone in essere la necessità di attuare ancora più attenzione all’individuo attraverso politiche inclusive che permettano di non lasciare indietro nessuno .

Per questo crediamo che sia necessario creare un assessorato alle Politiche familiari, sociali e delle disabilità con relativa apertura di uno sportello ad hoc che informi sui servizi e le agevolazioni alle famiglie e sia costantemente collegato con tutti i settori dell’amministrazione.

Per governare è fondamentale mantenere un rapporto diretto con i cittadini ed una partecipazione attiva nella gestione del bene comune.

A tal fine abbiamo intenzione di creare una consulta del volontariato sociale, nell’intento di conoscere meglio le esigenze del terzo settore e trovare insieme soluzioni percorribili, favorendo una regia comune degli interventi che ci permetterà di sostenere in modo capillare le fasce fragili della nostra comunità cittadina.

Paola Proietti

Eligio Santucci

Candidati consiglieri della lista di Fratelli d’Italia a sostegno di Luca Giampieri

4 settembre, 2020