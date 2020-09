Coronavirus - Accertati 8 casi dalla Asl di Viterbo, 11 da quella di Roma 4 e quattro dalla Asl di Rieti

Viterbo – Nell’Alto Lazio 23 nuovi contagi e 9 guariti.

Nella Tuscia, la Asl di Viterbo, ieri, ha accertato 8 nuovi contagi: 6 ad Acquapendente, 1 a Caprarola e 1 a Villa San Giovanni in Tuscia.

Quello di Caprarola è il primo caso in paese. Il sindaco Eugenio Stelliferi, dopo aver ricevuto il consenso dell’interessato, ha rivelato l’identità della persona positiva: si tratta di Fabrizio Rotelli, giocatore della Virtus Caprarola.

Lo stesso ha fatto il collega di Villa San Giovanni in Tuscia, Fabio Latini: “Con il permesso dell’interessato – si legge -, che ringrazio per il gesto, comunico che si tratta del concittadino Mirko Lazzarini che sta in buone condizioni di salute”.

Dei casi, 6 sono collegati a un cluster con link epidemiologico già noto, uno è collegato a un tampone eseguito a seguito di un test sierologico positivo e uno è collegato a un tampone eseguito per presenza di sintomi. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

I casi di positività, in totale, sono 579 di cui 34 sono accertati in strutture extra Asl. Ieri non ci sono stati nemmeno guariti e resta a 468 il numero delle persone negativizzate, 25 sono quelle decedute, a cui si aggiunge il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

In Sabina, si sono registrati 4 nuovi positivi. “Si tratta – fa sapere la Asl di Rieti – di un 21enne e un 24enne di Rieti, nuovi cluster, un 28enne di Rieti, di rientro dalla Sardegna e una 86enne di Amatrice, cluster già noto e isolato.

Sono 191 i contatti in sorveglianza domiciliare e 14 i sintomatici. 15 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.

4 persone si sono liberate dal virus: si tratta di una donna di Poggio Mirteto, un uomo di Casperia, un uomo di Fara in sabina e di un uomo di Cittaducale. Il titale dei positivi è 40.

La Regione Lazio ha invece comunicato 11 casi positivi nel territorio della Asl Roma 4: 1 a Formello, 2 a Sacrofano, 1 a Campagnano, 1 a Capena, 1 a Civitavecchia, 3 a Cerveteri, 1 a Ladispoli, 1 ad Anguillara

Sono guarite 5 persone: 1 ad Anguillara, 1 a Cerveteri, 1 a Ladispoli, 1 a Filacciano e 1 a Sacrofano. Dall’inizio dell’epidemia sono guarite 849 persone e sono stati effettuati 31498 tamponi.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 579 (184 a Viterbo; 395 in provincia)

Attualmente positivi: 78 + 2 migranti a Orte

Guariti: 468

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 5 (3 a Belcolle; 2 extra Asl)

In quarantena: 293

Usciti dalla quarantena: 4992 Comuni con positivi

Viterbo: 184 casi (6 morti e 148 guariti)

Montefiascone: 38 casi (3 morti e 33 guariti)

Tarquinia: 29 casi (1 morto e 25 guariti)

Acquapendente: 27 casi (1 morto e 14 guariti)

Civita Castellana: 17 casi (9 guariti)

Marta: 12 casi (11 guariti)

Orte: 12 casi (10 guariti)

Vetralla: 10 casi (7 guariti)

Ronciglione: 8 casi (4 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vignanello: 7 casi (6 guariti)

Monte Romano: 6 casi (2 guariti)

Nepi: 5 casi (3 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 2 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Bagnoregio: 3 casi (2 guariti)

Blera: 3 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 3 casi (2 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Carbognano: 1 caso (0 guariti)

Vasanello: 1 caso (0 guariti)

Capranica: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Caprarola: 1 caso

Villa San Giovanni in Tuscia: un caso Migranti positivi: 2 a Orte; 2 a Proceno (ora al Celio) Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Vitorchiano: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Sutri: 4 casi (4 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

14 settembre, 2020