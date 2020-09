Neonata morta in un’aiuola, forse gettata dal balcone

Salerno - L'ipotesi degli inquirenti - Fermati i genitori: lui in carcere, lei piantonata in ospedale

Salerno – Dopo il parto in casa, sarebbe stata gettata dal balcone. Sarebbe questa la raccapricciante ricostruzione degli inquirenti sulle prime e ultime ore di vita della neonata trovata morta in un’aiuola a Roccapiemonte, in provincia di Salerno.

A notare il corpicino della piccola, mercoledì scorso intorno alle 18, un passante che stava raggiungendo il garage per prendere l’auto: il cadavere aveva una profonda ferita alla testa. Un indizio che avrebbe spinto i carabinieri a formulare l’ipotesi della caduta dal balcone.

Sarà comunque l’autopsia a rivelare le vere cause della morte. Nell’appartamento della coppia, poi, i militari hanno rinvenuto elementi che hanno permesso di appurare con certezza l’avvenuto parto. Intanto sono stati fermati con l’accusa di concorso in omicidio i genitori: il padre, 47 anni, si trova in carcere a Salerno; la madre, 42enne, è piantonata all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove è stata trasferita dopo il parto.

4 settembre, 2020