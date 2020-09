Neonato sbranato dal cane di famiglia, madre e padre arrestati

Doncaster - In quella stessa casa sono già morti il padre e l'ex compagno della donna

Doncaster – E’ morto ad appena 12 giorni, sbranato in casa dal cane di famiglia.

Tragedia domenica sera a Doncaster, nel South Yorkshire, dove un neonato è stato attaccato e ucciso da un cane di razza chow chow-cross teddy: le ferite riportate, secondo quanto riferisce il Sun, sono state per lui fatali.

Ad essere arrestati con l’accusa di omicidio colposo aggravato la madre e il padre del piccolo, rispettivamente di 27 e 35 anni. Sarebbero però già stati liberati su cauzione.

La casa nella quale è avvenuta la tragedia, una villetta a schiera a Doncaster, sarebbe in passato stata teatro di altre disgrazie: nel 2013 vi morì il padre della donna arrestata e lo scorso anno anche l’ex compagno, nonché padre di suoi altri tre bambini. Una tragedia dopo l’altra per cui i vicini sono pronti a giurare che la 27enne non ci tornerà mai più. “Ha vissuto qui per 20 anni – hanno raccontato al Sun – ma in questa casa si sono consumate troppe sciagure: ha perso il padre, il vecchio compagno e ora anche il figlio appena nato”.

17 settembre, 2020