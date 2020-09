“Nessun diritto a chi resta anonimo, Bansky perde il copyright per The flower thrower”

Arte - L'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale: “Non può essere identificato come il chiaro proprietario di tali opere”

Condividi la notizia:











Madrid – Bansky, l’artista britannico che ha realizzato nel 2005 su un muro a Gerusalemme il celebre graffito The flower thrower, ha perso i diritti sulla propria opera.

L’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ha emesso una sentenza secondo cui: “Bansky non può essere identificato come il chiaro proprietario di tali opere”.

Il marchio per l’immagine era stato depositato da Bansky all’Unione europea nel 2014, ma un imprenditore che intendeva utilizzare il logo ha fatto ricordo.

“È chiaro che quando Banksy ha depositato il marchio, non aveva intenzione di utilizzare l’opera per commercializzare beni o fornire servizi – ha affermato l’Euipo nella sua decisione – Il problema posto dai diritti di Banksy sull’opera The flower thrower è chiaro: proteggere i suoi diritti di proprietà intellettuale richiederebbe la perdita dell’anonimato, che lo danneggerebbe”.

Il tribunale ha invalidato il marchio e ha condannato Bansky al pagamento delle spese legali.

Condividi la notizia:











18 settembre, 2020