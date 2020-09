Nettuno vince, ma Rams a testa alta

Sport - Baseball - Dopo la terzultima di campionato ai viterbesi rimangono da giocare due match: Latina in trasferta e Salerno in casa

Viterbo – Domenica i Rams baseball Viterbo hanno ospitato in casa il Nettuno per la terzultima di campionato di serie C.

La partita è stata una fotocopia dell’ andata, con i Rams che hanno retto bene i primi quattro innings rimanendo in vantaggio per 2-0.

Dal quinto inning alcuni errori di troppo hanno ribaltato la situazione, offrendo al Nettuno l’opportunità di portarsi in vantaggio fino alla fine.

E’ presto per trarre delle conclusioni, ma al di là del punteggio finale, l’obiettivo di ricostruire la squadra è stato raggiunto, e questo getta le basi per un ottimo 2021.

Ora a manager Vaselli restano due domeniche, nelle quali incontrerà il Latina in trasferta e il Salerno in casa, per poter consolidare questo risultato e vedere un punteggio vincente.

Nel frattempo sono iniziate le attività di reclutamento con l’open day “Prime basi”.

Tutti i ragazzi fa gli otto ai 16 anni potranno provare l’esperienza del gioco presso il nostro campo in via Tagete a Santa Barbara.

15 settembre, 2020