“Il nido ha chiuso a marzo e siamo ancora in attesa delle caparre”

Anche tu redattore - La segnalazione di Vera Damiani

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Alla ricerca delle caparre perdute al comune di Viterbo.

Sono la mamma di una bambina che beneficiava di un posto in convenzione in un nido privato. Gli asili nido hanno chiuso a marzo e già dopo un mese era chiaro che difficilmente avrebbero riaperto ed effettivamente così è stato. O meglio, il nido ha riaperto sotto forma di centro estivo ma i posti in convenzione sono rimasti archiviati.

A giugno il settore dei Servizi sociali emette avviso per la restituzione di rette e caparre non godute. “Che bello” mi dico e, tempestivamente, ne faccio richiesta. Era il 24 giugno. Da allora una volta al mese ho chiesto notizie della restituzione, senza successo.

Ho pensato fosse una svista, lavorando può capitare di non rimborsare una caparra e non rispondere alle domande della stessa persona. Peccato che poi mi sono accorta che siamo in tanta ad attendere, a chiedere, a non sapere. Anzi ho capito che siamo proprio tutte in questa situazione.

Ma finalmente, la settimana scorsa, una risposta dall’ufficio: Ci stiamo lavorando. Che gioia saperlo, dopo tre mesi!

Mi viene spontanea una domanda: ma come fanno a tornare i conti del settore se in cassa ci sono questi soldi entrati e non spesi? Che operazioni si fanno? Attendo, attendiamo, speranzosi l’agognata restituzione.

Vera Damiani

26 settembre, 2020