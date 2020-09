Niente corteo storico, ma al santuario un “pensiero” per Rosine e Boccioli…

Il giornale di mezzanotte - Santa Rosa 2020 - Preparato dagli organizzatori e dalle suore alcantarine, bambini e bambine potranno ritirarlo da oggi al 13 settembre

Viterbo – Niente corteo storico causa emergenza Covid, ma le suore francescane alcantarine di Santa Rosa renderanno lo stesso omaggio alle “Rosine” e ai “Boccioli”, che da oggi al 13 settembre potranno ritirare un pensiero pensato appositamente per loro presso il santuario aperto per la festa della patrona.

Le suore hanno pubblicato anche un apposito posto sulla pagina Facebook “Santuario – Monastero Santa Rosa”, in cui si legge: “Il 2 Settembre dalle ore 15.30 vieni a ritirare un piccolo pensiero che è stato preparato per te. Per chi non potesse venire quel giorno, è possibile ritirarlo fino al 13 settembre giorni in cui rimane aperto il Santuario per la Festa. Gli organizzatori del Corteo Storico e le Suore Francescane Alcantarine vi aspettano!!!”.

L’usanza della solenne processione con il Cuore di santa Rosa è antica, deliberata “ogni anno in perpetuo” nel 1512 dal Consiglio dei Quaranta.

Il corteo storico, aperto dai “Boccioli” è composto da circa 310 figuranti con costumi tipici dei vari secoli, a partire dal 1200 fino ad arrivare al 1800. Separano i vari secoli le “Rosine”, ragazze che indossano un saio grigio violaceo raffiguranti la giovane patrona.

Quest’anno il cuore della santa sarà venerato in monastero nella sala dove è in corso la mostra storico-documentaria: “Testimoni di fede in terra della Tuscia”.

L’ingresso in santuario e negli altri spazi è consentito ad una persona alla volta, rispettando la distanza di 1,5 metri. È obbligatorio l’uso della mascherina.Si può partecipare liberamente non servono prenotazioni o biglietti.

Il biglietto (gratuito) è indispensabile solo per la messa solenne delle 10,30 del 4 settembre celebrata dal vescovo.

2 settembre, 2020