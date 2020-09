Nome nuovo per il centrocampo della Viterbese, piace l’ex Juve Stabia Fabrizio Melara

Sport - Calcio - Serie C - Il calciatore classe '86 è originario di Santa Marinella e ha collezionato più di 350 presenze tra serie B e serie C

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Per il centrocampo la Viterbese pensa a Fabrizio Melara.

Il profilo è interessante e parla di un calciatore che nell’arco della carriera ha collezionato più di 350 presenze tra serie B e serie C.

Nato nel 1986, è reduce da due stagioni e mezza alla Juve Stabia con cui ha vinto un campionato di C. Dopo la successiva retrocessione dalla B è rimasto svincolato. Prima altre esperienze tra Benevento (per tre anni è stato in squadra con Andrea De Falco), Lecce, Carpi, Reggina, Spal, Pro Patria, Massese, Rieti, Sambenedettese, Salernitana e Lazio.

Con i biancocelesti, nonostante le zero presenze in serie A, può vantare un gettone in coppa Uefa. Era il 4 aprile 2004 e si giocava Middlesbrough – Lazio: dopo appena 14 minuti il giovane Melara, allora 18enne, entrò al posto dell’infortunato Giuliano Giannichedda, che 14 anni più tardi finirà proprio sulla panchina della Viterbese.

Gli elementi che potrebbero favorire l’arrivo di Melara nella Tuscia sono essenzialmente due. Il primo è il territorio, dal momento che il centrocampista è originario di Santa Marinella, mentre il secondo è legato alla Sport consulting: l’agenzia che gestisce il calciatore, infatti, è la stessa che cura gli interessi di Anthony Taugourdeau e Nicola Citro, due profili già trattati dal club di via della Palazzina.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











2 settembre, 2020