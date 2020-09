“Non c’è nulla nella sentenza, tutto inventato”

Viterbo - Comune - Operazione Erostrato - Il sindaco Arena replica a Barelli (Forza civica)

Viterbo – “Non c’è nulla sulla sentenza, tutto inventato”. Giovanni Arena non vorrebbe commentare le dichiarazioni di Giacomo Barelli (Forza Civica) sulla sentenza per l’operazione Erostrato.

Secondo il consigliere d’opposizione, si certifica che la mafia viterbese si è interessata alle ultime elezioni comunali, quelle che hanno portato il centrodestra a palazzo dei Priori.

Qualcosa e anche di più, però, il sindaco la dice. Per rispedire tutto al mittente.

“Hanno fatto dichiarazioni – spiega Arena riferendosi non solo a Barelli ma anche ad altri esponenti di minoranza che hanno dichiarato sull’argomento – sono adulti e vaccinati, se ne prendono la responsabilità”.

Il primo cittadino è netto. “Questa non è politica – osserva Arena – stiamo discutendo del nulla. Non c’è niente che colleghi a politici, sono tutte cose inventate. La smania di protagonismo porta a questo, ma ci possono essere conseguenze, perché non si può aprire bocca e dare fiato. Soprattutto su certi argomenti”.

Secondo Barelli è la prima volta che accade una cosa simile, mafia accostata a una tornata elettorale e invita il sindaco Arena e l’assessore Ubertini a chiarire. “Io devo chiarire? – ribatte Arena – loro devono chiarire. Perché una cosa è discutere al bar e parlare di un candidato sindaco, altro è quanto hanno affermato.

Da chiacchiere che sono state intercettate sono usciti il mio nome e quello di Ubertini. Ma quante se ne fanno di chiacchiere? Che vuol dire?

Non c’è niente, basta leggersi la sentenza. Nessun riferimento di tipo politico.

Quello dei consiglieri è un attacco personale, ma non può sempre passare la linea che sono ragazzi, andiamo avanti.

Sui rifiuti ci hanno sbattuto il muso, con la piscina sarà altrettanto. Ma la politica è questa?”. Riferimento alle azioni, anche fuori dal palazzo, portate avanti dalla minoranza.

Nella prossima seduta di consiglio comunale l’argomento potrebbe tornare. “Vedrò il da farsi, consultandomi con i miei avvocati. Sono una persona che mette passione in quello che fa e non vorrei andare oltre nel replicare”.

22 settembre, 2020