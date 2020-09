“Non ci sono le condizioni per un riavvicinamento al Pd”

Genova - Matteo Renzi, leader di Italia Viva: “Ci siamo allontanati con molta sofferenza”

Genova – “Mi sembra che non ci siano le condizioni per un riavvicinamento”.

Queste le parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, riguardo un possibile rientro nel Partito democratico durante un evento a Genova a sostegno del candidato alle elezioni regionali in Liguria Aristide Massardo.

“Noi siamo venuti via dal Pd – prosegue Renzi – con molta sofferenza perché abbiamo detto: l’accordo con il M5s per mandare a casa Salvini, sì, ma l’accordo per diventare giustizialista, no”.

18 settembre, 2020