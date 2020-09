“Non possiamo permettere che la democrazia non venga rispettata nella sua interezza”

Viterbo - Referendumo 20 e 21 settembre - Rete degli Studenti Medi scende in piazza e aderisce alla manifestazione organizzata per giovedì 17 dal Comitato per il No

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Rete degli Studenti Medi di Viterbo aderisce alla manifestazione organizzata per giovedì 17 dal Comitato per il No.

Noi ragazze e ragazzi della Rete degli Studenti Medi non possiamo non esprimere la nostra posizione sul referendum per il taglio dei parlamentari per cui si voterà tra meno di una settimana. La democrazia, principio fondamentale per tutti noi, è alla base del sistema politico del nostro paese, e come studenti, ma soprattutto come cittadini del futuro, non possiamo permettere che non venga rispettata nella sua interezza.

Non possiamo permettere che le minoranze e i territori più piccoli rischiqino di non essere rappresentati. Non possiamo permettere che i valori della democrazia, della rappresentanza, della partecipazione politica vengano messi da parte per un guadagno minimo e per un’ipotetica maggiore efficienza.

Non possiamo permettere che la discussione su come migliorare la nostra politica, evidentemente troppo lontana dalle persone ed evidentemente imperfetta, trovi soluzione in una proposta così semplicistica e populista.

Per questo scenderemo in piazza giovedì 17, dalle 18 alle 20 a Piazza delle Erbe.

Rete degli Studenti Medi

17 settembre, 2020