“Non prometto miracoli, ma garantisco impegno e serietà”

Civita Castellana - Elezioni comunali - Domenico Cancilla Midossi, candidato sindaco Pd, ha inaugurato la serata di presentazione della squadra dem

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – “Non sono qui per promettere miracoli, sono qui per garantire impegno e serietà. Nella politica del “contro di”, rifuggo le battaglie sterili. Non grida, ma proposte concrete. Ciò di cui abbiamo bisogno sono soluzioni per il miglioramento della nostra città”. Così Domenico Cancilla Midossi, candidato sindaco del Partito Democratico, ha inaugurato la serata di presentazione della squadra dem in vista delle elezioni amministrative del prossimo 20 settembre.

Ospiti dell’evento sono stati il consigliere regionale Enrico Panunzi, l’assessore regionale Alessandra Troncarelli, con delega alle politiche sociali; il presidente della provincia Pietro Nocchi, il segretario provinciale Manuela Benedetti insieme al presidente della federazione viterbese Alessandro Mazzoli, segretario provinciale di Italia Viva Felice Casini.

Di fronte ad un folto gruppo di persone accorso in via San Gratiliano, i candidati del Pd hanno esposto il programma del partito ponendo l’accento sulla necessità di rimettere in funzione la macchina amministrativa di Civita Castellana in un momento di estrema delicatezza: le cittadine ed i cittadini, infatti, durante la sfida più complicata degli ultimi anni (il lockdown e la conseguente crisi) sono stati abbandonati anche da quello che dovrebbe essere il primo punto di riferimento di ogni comunità: l’amministrazione comunale.

Cancilla Midossi, avvocato e già assessore nella giunta Santini, conscio dei bisogni e delle necessità del comune di Civita Castellana ha parlato – tra gli altri temi – di ambiente, di turismo, di promozione del centro storico, di lavoro ed industruria, di legalità e sicurezza. Ha trasmesso sincerità e chiarezza.

“Non possiamo promettervi che realizzeremo tutti i punti, ma faremo tutto il possibile – e anche oltre – per centrare tutti gli obiettivi”. Dice un proverbio che quando soffia il vento del cambiamento c’è chi costruisce muri e chi costruisce mulini. Anziché rincorrere slogan divisivi, il Partito Democratico auspica che la prossima amministrazione possa finalmente fornire un sostegno concreto alle imprese del distretto, lottare per il riconoscimento dello status di lavoro usurante agli operai, salvaguardare la biodiversità attraverso, ad esempio, limiti stringenti all’utilizzo dei pesticidi e lotta all’abbandono dei rifiuti. Cancilla Midossi e la sua squadra hanno fatto una scelta di campo: sono per il bene di Civita Castellana e dei suoi cittadini. Dalla stessa parte, la vostra.

Partito Democratico Civita Castellana

2 settembre, 2020