“Non tornerò capo politico del M5s, ma serve leadership forte”

Roma - Il ministro degli Esteri e esponente del partito Luigi Di Maio

Roma – “Non sto pensando di tornare capo politico, ma server una leadership forte”. Luigi Di Maio torna così sul tema della leadership del M5s. Il suo intervento ai microfoni di Rtl.

Di Maio preferirebbe una reggenza collegiale per il Movimento. Sul fronte opposto Davide Casaleggio che spinge invece per il leader unico.

“Quando mi sono dimesso a gennaio – ha precisato Di Maio – ho detto che speravo che le responsabilità potessero ricadere di più sulle spalle di più soggetti. Perché se la leadership è unica, poi gli altri si deresponsabilizzano”.

Di Maio ha anche parlato del referendum. “Sono fiducioso – ha aggiunto – sul fatto che tanti cittadini voteranno ‘sì’ al referendum. Il punto non è solo una questione di costi, ma è un processo di modernizzazione del paese”.

Il ministro degli Esteri ha espresso apprezzamento per Mario Draghi e ha aggiunto: “Penso che tutte le risorse della nostra Repubblica in questo momento vadano messe a disposizione del popolo italiano…Questo non vuol dire fare le scarpe al premier Conte che ha tutta la mia fiducia”.

In ultimo un commento sulle prossime elezioni regionali e le previsioni di Matteo Salvini di vincere 7 a zero. “Sognare non costa niente”, ha detto riferendosi al leader della Lega.

7 settembre, 2020