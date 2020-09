“Non voglio minimizzare, ma la polmonite che ho avuto l’anno scorso è stata peggio del Covid”

Salute - Flavio Briatore racconta la propria esperienza: “Non bisogna alimentare le fobie e l'isteria psicologica collettiva, il problema dell'Italia è che siamo un paese di invidiosi, rancorosi e cattivi”

Condividi la notizia:











Milano – “Non voglio minimizzare, ma lo scorso anno ho avuto una polmonite e sono stato malissimo, più di una settimana in ospedale. Quello che ho vissuto in questi giorni non ha niente di paragonabile” Guarito dal Coronavirus, l’imprenditore Flavio Briatore interviene con un video su Instagram e raconta la sua esperienza.

“Non voglio banalizzare, ma questa è stata la mia esperienza – spiega l’imprenditore -. È un dovere raccontare la mia esperienza perché ho capito che il Covid può essere sconfitto e non bisogna alimentare le fobie e l’isteria psicologica collettiva.”.

“Ci possono essere comportamenti poco responsabili e superficiali – aggiunge Flavio Briatore -, ma non si deve lanciare una caccia all’untore e dobbiamo rimanere razionali. Il problema dell’Italia è che siamo un paese di invidiosi, rancorosi e cattivi”.

“Sono tornato a casa – conclude Briatore -, ma la prima cosa a cui penso sono i malati di Covid e auguro a tutti di uscirne nel più breve tempo possibile”.

Condividi la notizia:











15 settembre, 2020