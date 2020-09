“I nostri esterni titolari saranno Simonelli e Falbo”

Sport - Calcio - Serie C - Il presidente della Viterbese, Marco Romano, annuncia il centrocampista della Lazio: "E' un giocatore forte, salvo colpi di scena arriverà"

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – “Non abbiamo più Errico ma salvo colpi di scena Falbo è dei nostri. Lui e Simonelli saranno i nostri esterni titolari”.

Alla conferenza di presentazione di Esposito, Pistolesi e Barili (rispettivamente vicepresidente, direttore sportivo e responsabile legale) il presidente della Viterbese Marco Romano conferma un’importante notizia di mercato.

Attore principale il centrocampista di proprietà della Lazio, classe 2000 e protagonista di un’ultima stagione tra primavera e panchina della prima squadra biancoceleste. Per lui anche alcuni minuti in serie A contro la Juventus e in Europa league contro il Rennes.

“Siamo ai dettagli – conferma Romano -. E’ un ragazzo giovane ma dalle potenzialità enormi. Con la Lazio abbiamo un ottimo rapporto e nei prossimi giorni la situazione si dovrebbe sbloccare in maniera definitiva“.

Con quest’ultimo acquisto, e magari due o tre ritocchi tra porta, difesa e attacco, la rosa gialloblù sarà completa e pronta ad affrontare la sua seconda stagione con la nuova proprietà alle spalle. Il campionato si preannuncia difficile ma lo stato di forma della squadra di Maurizi, unito a quanto di buono mostrato durante le tre amichevoli precampionato, lasciano ben sperare la dirigenza.

Samuele Sansonetti

Articoli: Viterbese, Esposito si presenta: “A Viterbo si può costruire qualcosa di importante” di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











23 settembre, 2020