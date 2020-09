Notte tranquilla per Berlusconi e fuori dall’ospedale spunta uno striscione: “Forza Silvio”

Milano - Ad appenderlo i tifosi del Monza - Nuovo bollettino medico nel pomeriggio

Milano – Silvio Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla, senza febbre. A riferirlo alcune fonti vicine all’ex premier che da giovedì sera è ricoverato al San Raffaele di Milano per una polmonite bilaterale, dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Il decorso clinico del leader di Forza Italia viene definito “nella norma”, così come spiegato anche venerdì pomeriggio dal suo medico curante, il professore Alberto Zangrillo. “Il ricovero si è reso necessario per monitorare la situazione – ha sottolineato – date l’età e le patologie pregresse, Berlusconi è un paziente a rischio”. Per oggi pomeriggio è atteso un nuovo bollettino medico.

Intanto, fuori dalla struttura ospedaliera di Milano, è apparso uno striscione: “Forza Silvio!!! Monza ti aspetta per vincere insieme…”, firmato Curva Davide Pieri” scritto in rosso e nero appeso dai tifosi del Monza, che stasera sfida il Milan a san Siro in un’amichevole.

5 settembre, 2020