Nubifragio si abbatte sulla capitale, allagamenti e alberi caduti

Roma - Disagi alla circolazione - Chiuse stazioni della metro A

Condividi la notizia:











Roma – Nubifragio si abbatte sulla capitale, allagamenti e problemi alla metro A.

Strade allagate, alberi caduti e il traffico andato in tilt ieri sera, con diverse fermate della metropolitana, linea A, sono rimaste chiuse. In alcuni treni, acqua nei vagoni.

Interrotta la circolazione in serata a causa degli allagamenti, in diverse zone, mentre in via Crivelli, al quartiere Portuense, la chiusura รจ stata per dissesto stradale.

Condividi la notizia:











24 settembre, 2020