“Nuova caserma dei vigili del fuoco, la pioggia ha fatto crollare il controsoffitto”

Viterbo - Enrico Mattiacci della Usb: "Situazione insostenibile, politica e istituzioni facciano qualcosa"

Condividi la notizia:











Viterbo – “Caserma di via Cassia, vigili del fuoco costretti in un cantiere”. Lo scrive in una nota Enrico Mattiacci della Usb Vigili del fuoco , che parla di “situazione insostenibile”.

“La sede, che doveva essere ultimata a breve – spiega Mattiacci -, è ancora un cantiere per più di due terzi, costringendo i vigili del fuoco a un continuo andirivieni fra le sedi, essendo divisi uffici amministrativi, mensa e comando operativo”.

Mattiacci fa inoltre sapere che “le recenti piogge hanno fatto crollare il controsoffitto dell’unica ala utilizzabile, solo per puro caso senza colpire nessuno. I vigili del fuoco che hanno lì la loro sede operativa sono costretti a operare, non solo in una situazione di disagio, ma esposti continuamente a rischio”.

Mattiacci attacca: “I vertici del dipartimento si disinteressano completamente della situazione, tanto che il cantiere è fermo ormai da molti mesi, indipendentemente dal Covid, e non si vede alcuna soluzione in vista. Usb vigili del fuoco esorta gli enti istituzionali e la politica a fare pressione per risolvere una situazione non più accettabile in un paese sviluppato”.

Infine l’annuncio: “Viste le mancate risposte alle segnalazioni fatte, il corpo è pronto a mettere in campo tutte le forme di agitazione necessarie”.

Condividi la notizia:











23 settembre, 2020