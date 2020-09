Nuova Imu e istituzione garante dei detenuti in consiglio comunale

Viterbo - Nuovi punti all'ordine del giorno nella seduta di domani 17 settembre

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Consiglio comunale, aggiunti in via di urgenza tre nuovi argomenti all’ordine del giorno. Si tratta dei seguenti punti:

– approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (nuova Imu);

– regolamento per la costituzione, la gestione, lo sviluppo di relazioni internazionali con la città, comunità e territori – approvazione;

– regolamento istituzione garante dei detenuti.

A darne comunicazione è il presidente del consiglio comunale Stefano Evangelista. Tali argomenti vanno ad aggiungersi ai punti già previsti per la seduta di domani 17 settembre, convocata in seduta ordinaria, in prima convocazione, nella consueta sala di Palazzo dei Priori, con inizio alle 15,30, in modalità mista, ovvero sia in presenza che in videoconferenza. Nel rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, le sedute non saranno aperte al pubblico.

I lavori del consiglio comunale saranno trasmessi via streaming sul canale istituzionale YouTube, raggiungibile attraverso il seguente link https://www.youtube.com/channel/UCtbHY10010raSHp1RuUswJw oppure collegandosi al sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione Servizi online > streaming consiglio comunale.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











16 settembre, 2020