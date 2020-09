Covid-19 - Il governatore Christian Solinas ha emanato nuove misure per arrestare la diffusione dei contagi

Cagliari – Nuova ordinanza in Sardegna, sbarca solo chi è negativo.

Dalla Sardegna arrivano nuove misure per contrastare la diffusione del Covid-19. Il governatore Christina Solinas ha firmato un’ordinanza secondo cui chiunque faccia ingresso sull’isola deve essere negativo.

E così dal 14 settembre i passeggeri in arrivo in Sardegna sono “invitati” a presentare un certificato di negatività agli imbarchi di navi e aerei. In alternativa chiunque faccia ingresso sull’isola deve autocertificare di essere risultato negativo a un test sierologico, molecolare o antigenico.

In assenza di ciò, c’è la possibilità di effettuare un tampone entro le 48 ore dall’arrivo e a comunicarne l’esito alle autorità sanitarie locali. I passeggeri che accettano di fare il tampone sono obbligati a restare all’isolamento domiciliare fiduciario in attesa dei risultati dell’esame.

Nella stessa ordinanza viene imposto l’obbligo di indossare le mascherine, 24 ore su 24, anche all’aperto nei casi non sia possibile rispettare la distanza di un metro.

Ci sono comunque le eccezioni. L’invito a fare il test non si applica ad alcune categorie. Tra queste chi esercita attività funzionali a organi costituzionali, equipaggio di mezzi di trasporto, personale viaggiante su treni e aerei per motivi di lavoro e salute.

Tutti i passeggeri, prima dell’imbarco, dovranno scaricare i moduli presenti sul sito della regione e registrare il proprio ingresso per via telematica o attraverso l’app Sardegna sicura.

12 settembre, 2020