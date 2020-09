Annunciate nuove restrizioni in Gran Bretagna, Johnson: “Agire subito”

Coronavirus - Salito il livello di allerta - Coprifuoco alle 22 per pub, bar e ristoranti, matrimoni in formato ridotto

Londra – Annunciata una nuova stretta in Gran Bretagna in prospettiva di una seconda ondata di Covid. Che oggi più che mai “appare reale”. A dirlo è il premier britannico Boris Johnson. “Ci troviamo a un pericoloso punto di svolta: dobbiamo agire ora” ha spiegato.

Tra le nuove restrizioni che il governo è pronto a formalizzare la decisione di ripristinare da giovedì limiti agli orari di pub, ristoranti e bar di tutta l’Inghilterra con coprifuoco alle 22, di tornare a incoraggiare il lavoro da casa, di estendere l’obbligo legale della mascherina e di introdurre controlli stringenti sul tetto massimo delle 6 persone nei contatti sociali.

Pronte ad essere introdotte anche limitazioni per i matrimoni, il numero massimo degli invitati scende da 30 a 15. Rinviato inoltre il ritorno del pubblico negli eventi sportivi. Johnson ha notato che negli ultimi giorni i ricoveri in ospedale “sono raddoppiati”, che il livello di allerta è salito a 4 su un livello massimo di 5 e che “ora è il momento di agire” per evitare un lockdown generale e misure più pesanti.

22 settembre, 2020