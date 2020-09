Nuovi casi in aumento per il terzo giorno consecutivo

Coronavirus - Ministero della Salute - Oggi 1585 contagiati e 13 morti - L'incremento si deve principalmente alla Lombardia, che conta quasi 300 positivi

Roma – Terzo giorno consecutivo di crescita della curva del contagio da Coronavirus in Italia. Oggi il bollettino del ministero della Salute registra 1585 nuovi casi, 133 in più rispetto a ieri. L’aumento si deve principalmente alla regione Lombardia, che passa da 159 a 281 positivi in più nel giro di 24 ore.

Il totale dei casi registrati dall’inizio della pandemia diventa di 293mila 025.

I morti oggi sono 13 (ieri erano stati 12) e portano il totale a 35mila 658. In aumento anche i guariti, che passano da 620 a 689, per un totale che si aggiorna a 215mila 954.

Gli attualmente positivi crescono di 881 unità, diventando 41mila 413. Tra questi si segnano incrementi di 5 persone nella casella dei ricoverati in terapia intensiva (da 207 a 212). Più corposo l’aumento del numero degli ospedalizzati con sintomi più lievi, oggi 2348, il che significa 63 in più rispetto a ieri.

Ancora nessuna regione a contagi zero: quelle coi valori più bassi sono Valle d’Aosta (1), Molise (2) e Basilicata (5). Dopo il sorpasso della Campania di ieri, la Lombardia torna di nuovo a essere la regione con l’incremento più alto di nuovi positivi (281). La Campania ne conta 195 e il Lazio 181, poi ci sono Toscana (119), Emilia-Romagna (110) e Veneto (109).

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 17 settembre

17 settembre, 2020