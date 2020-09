Nuovi casi in calo (1766), ma 20mila tamponi in meno rispetto a ieri

Coronavirus - Ministero della Salute - Solo la Valle d'Aosta è a incremento zero - Le terapie intensive sono 254 (+7)

Condividi la notizia:











Roma – Terzo giorno di calo consecutivo per i nuovi casi di Covid-19 in Italia. Il bollettino del ministero della Salute riporta 1766 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Un numero in discesa rispetto a quello di 1869 di ieri e quello di 1912 del 25 settembre.

Va però precisato il minor numero di tamponi effettuati. Oggi sono 84mila 714, quasi 20 mila tamponi in meno rispetto a ieri.

I decessi delle ultime 24 ore rimangono costanti con quelli di ieri e sono 17. Il totale delle persone che non è riuscito a sconfiggere il virus è così di 35mila 835.

Il totale dei contagi, da inizio pandemia a oggi, è invece di 309mila 870 contagi.

Scendono i negativizzati che nelle ultime 24 ore sono 724, per un totale di 224mila 417.

Sopra quota mille è l’incremento degli attuali positivi che è di +1025. Il totale degli attuali positivi sale così a 49mila 618.

Ci sono +7 pazienti in terapia intensiva, per un totale di 254.

In isolamento domiciliare ci sono 46mila 518 persone (+918) e i ricoverati con sintomi sono 2mila 846 (+100).

Solo la Valle d’Aosta fa registrare zero nuovi casi. La regione con più contagi è la Campania (245).

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 27 settembre

Condividi la notizia:











27 settembre, 2020