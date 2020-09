I nuovi contagi riprendono il volo, oggi 1326

Coronavirus - Ministero della Salute - Oltre mille in più gli attualmente positivi - I morti sono sei

Roma – Ritorna a salire il numero dei nuovi casi giornalieri di Coronavirus in Italia. Lo dice il bollettino del ministero della Salute, che oggi conta 1326 contagi accertati. Forte crescita anche degli attualmente positivi, che salgono a 27mila 817, cioè 1063 in più rispetto a 24 ore fa.

Il totale dei casi di Covid dall’inizio della pandemia in Italia è ora di 271mila 515.

Rimane sostanzialmente stabile il numero dei morti: oggi sono 6, mentre ieri erano 8. E il totale si aggiorna a 35mila 497. Variazione leggera anche per quanto riguarda i guariti, che passano dai 291 di ieri ai 257 di oggi.

Continua, anche se a ritmo meno sostenuto rispetto ai dati allarmanti diffusi ieri pomeriggio, la crescita dei pazienti ospedalizzati. In terapia intensiva oggi se ne contano 2 in più (109), mentre i ricoverati con sintomi meno gravi sono in aumento di 57 unità (in totale 1437).

La Lombardia anche oggi è la regione col maggior numero di nuovi casi (237). Il Veneto ne conta 163 e il Lazio 130. Anche Campania (117) ed Emilia-Romagna (107) hanno un incremento di positivi a tre cifre, mentre il Molise è la sola regione a contagi zero.

