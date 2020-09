Nuovo corso di laurea triennale in Scienze naturali e ambientali

Viterbo - Università della Tuscia - Va ad integrare la precedente offerta didattica costituita dal corso in Scienze Biologiche

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il corso di laurea triennale in Scienze Naturali e Ambientali è una tra le novità più interessanti del nuovo anno accademico 2020-2021 dell’Unitus.

Va ad integrare la precedente offerta didattica costituita dal corso in Scienze Biologiche con sede didattica a Viterbo e Scienze Biologiche Ambientali con sede didattica presso il polo universitario di Civitavecchia.

Nell’ambito del VIRTUAL OPEN DAY organizzato dall’Università degli Studi della Tuscia, il 9 e l’11 settembre saranno dedicati alla presentazione dell’Offerta Formativa dei corsi di Laurea Triennale incardinati presso le sedi didattiche di Viterbo e Civitavecchia del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB).

Grande entusiasmo anche per la ripresa dell’attività didattica in presenza, con una turnazione settimanale degli studenti suddivisi in due canali, per gli insegnamenti più numerosi.

I corsi di primo livello del DEB preparano tecnici e professionisti altamente specializzati in campo biologico, naturalistico e ambientale. ll corso in Scienze Biologiche fornisce una preparazione di base nei diversi settori delle Scienze della Vita e vede la sua naturale prosecuzione nella Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare, dove vengono approfonditi i più moderni aspetti della ricerca biomolecolare, e nella Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali per la Salute e il Benessere (in collaborazione con il DIBAF), dove vengono approfondite le applicazioni delle biotecnologie nei campi della farmaceutica, nutraceutica e cosmeceutica.

Il corso in Scienze Biologiche Ambientali approfondisce i diversi aspetti dell’interazione fra gli esseri viventi e l’ambiente, attraverso uno studio multi-disciplinare sia delle discipline biologiche di base che di quelle ecologiche ed evolutive. Il corso in trova il suo naturale sviluppo nel corso di Laurea Magistrale in Biologia ed Ecologia Marina, in particolare per quanto riguarda l’ambiente marino e costiero.

Il corso in Scienze Naturali ed Ambientali, nato dalla sinergia di più Dipartimenti del nostro Ateneo, si inserisce nella sfida della conservazione delle risorse del nostro Pianeta, una problematica non più rimandabile per le future generazioni. Il corso fornisce gli strumenti per la conoscenza, interpretazione ed analisi dei sistemi naturali e si articola su tre indirizzi: Evoluzione e conservazione della biodiversità; Analisi dei rischi ambientali; Didattica delle Scienze. Peculiarità dell’indirizzo Didattica delle Scienze è di fornire agli studenti i requisiti necessari per accedere alle classi di abilitazione per l’insegnamento nella Scuola Secondaria di I e II Grado, una volta completato il percorso formativo con una Laurea Magistrale.

I laureati in queste discipline potranno svolgere attività professionali e tecniche in diversi ambiti di applicazione, quali attività produttive e tecnologiche in laboratori e servizi a livello di analisi, controllo e gestione; in tutti quei campi pubblici e privati dove si debbano classificare, gestire ed utilizzare organismi viventi e loro costituenti, e gestire il rapporto fra sviluppo e qualità dell’ambiente; negli studi professionali multidisciplinari impegnati nei campi della valutazione di impatto ambientale, nel rilevamento, analisi e monitoraggio dei sistemi e dei processi mbientali, ai fini della conservazione della natura e della prevenzione dei rischi ambientali.

