Oggi 1397 nuovi positivi, nessuna regione a contagi zero

Coronavirus - Ministero della Salute - Quasi 80 ricoverati in più rispetto a ieri - I morti sono 10

Roma – Leggero aumento dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Oggi il bollettino del ministero della Salute conta 1397 casi sul territorio nazionale, 71 in più di ieri. E soprattutto nessuna regione a contagi zero.

Il totale dei casi censiti dall’inizio della pandemia è ora di 272mila 912, mentre gli attualmente positivi salgono di 1098 unità e si portano a 28mila 915. Tra questi, si registrano 79 persone ricoverate in più rispetto a ieri, di cui 11 in terapia intensiva (totale 120) e 68 con sintomi più lievi (totale 1505).

I morti oggi sono 10, per un totale da inizio pandemia di 35mila 507. I guariti sono 289, col totale che si aggiorna a 208mila 490.

Per quanto riguarda l’andamento territoriale, detto dell’assenza di regioni rimaste senza nuovi positivi, è sempre la Lombardia a contare l’incremento più forte dei casi, con 228 contagi. La Campania ne fa registrare 193, il Lazio 154, l’Emilia-Romagna 118, il Veneto 115 e la Toscana 113. Il valore più basso di nuovi positivi è in Molise (2); Valle d’Aosta e provincia di Bolzano (entrambe con 4) sono le altre due zone d’Italia che si mantengono sotto quota dieci.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 3 settembre

3 settembre, 2020