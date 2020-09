Oggi 1638 nuovi casi, aumentano le vittime (24)

Coronavirus - Ministero della Salute - Superata la soglia delle 40mila persone in isolamento domiciliare - Crescono le terapie intensive (+7) che arrivano a 215

Roma – In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 24 decessi a causa del Covid-19. Il dato rientra tra quelli diffusi dal ministero della Salute nel bollettino giornaliero. C’è stato quindi un forte incremento di persone che non sono riuscite a sconfiggere il Coronavirus. E’ il dato più alto dal 7 luglio. Ieri erano stati 10 i decessi.

Il totale dei morti, da inizio pandemia a oggi, sale così a 35mila 692 casi.

Dopo l’impennata di ieri, con 1907 contagi, oggi i nuovi casi sono 1638. Il totale dei contagi, da inizio emergenza a oggi, è così di 296mila 569 casi.

103mila 223 i tamponi effettuati (ieri erano stati poco meno di 100mila).

In crescita costante il numero dei guariti, 909 oggi (ieri 853) per un totale di 217mila 716.

L’incremento degli attuali positivi è di 704 unità per un totale di 43mila 161.

Ieri c’era stata una diminuzione dei pazienti in terapia intensiva, oggi salgono nuovamente le persone ricoverate in reparto. Sono infatti 215 (+7 rispetto a ieri). Superata la soglia delle 40mila persone in isolamento domiciliare e per la precisione sono 40mila 566. I ricoverati con sintomi sono 2mila 380.

La regione con più casi è la Lombardia (243), seguita da Lazio (197), Veneto (186) e Campania (149).

A zero casi la Valle d’Aosta, mentre segnala zero anche l’Abruzzo che però comunica che non sarà possibile elaborare i dati oggi e domani, quindi si avrà il cumulativo lunedì.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 19 settembre

19 settembre, 2020