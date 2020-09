Oggi 1640 contagi e 20 morti

Coronavirus - Ministero della Salute - In aumento positivi e decessi - Boom della Campania con quasi 250 nuovi casi

Roma – Risale il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. Oggi sul bollettino del ministero della Salute se ne contano 1640, 248 in più rispetto a ieri. 248 è anche il numero esatto dei positivi registrati nelle ultime 24 ore in Campania, la regione che oggi fa registrare il più alto incremento di nuovi casi.

Il totale dei contagi accertati da inizio pandemia in tutta Italia è ora di 302mila 537.

I deceduti oggi sono 20, in crescita rispetto ai 14 di ieri, per un totale di 35mila 758. Quasi mille i guariti, per la precisione 995, che vanno a inserirsi nel gruppo dei 220mila 665 dimessi.

Gli attualmente positivi crescono di 625 unità e diventano 46mila 114. Di questi, 244 sono ricoverati in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri) e 2658 sono ospedalizzati con sintomi meno gravi (+54 rispetto a ieri).

Detto della Campania, che oggi, come l’altro ieri, è la regione con il maggior numero di nuovi casi, Lombardia e Lazio sono quasi appaiati, con rispettivamente 196 e 195 positivi accertati nelle ultime 24 ore. Valle d’Aosta (2 nuovi casi) e Molise (3) sono le uniche due regioni che tengono una crescita inferiore ai 10 contagi.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 23 settembre

23 settembre, 2020