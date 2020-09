Oggi 1907 nuovi casi, è il numero più alto da oltre quattro mesi

Coronavirus - Ministero della Salute - Ma calano i ricoverati in terapia intensiva - I morti sono 10

Condividi la notizia:











Roma – Ancora in aumento i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Oggi il bollettino del ministero della Salute registra 1907 positivi: il dato più alto dal primo maggio. In totale i contagi accertati dall’inizio della pandemia diventano 294mila 932.

A fronte di questo preoccupante dato, si registrano anche buone notizie, come il calo dei deceduti e la crescita i guariti. I morti oggi sono 10 (ieri 13, totale 35mila 668), i guariti 853 (ieri 689, totale 216mila 087).

Notizie altalenanti anche per quanto riguarda gli attualmente positivi: il gruppo cresce di 1044 unità, portandosi a 42mila 457, ma i ricoverati in terapia intensiva diminuiscono dai 212 di ieri ai 208 di oggi. Il saldo giornaliero degli ospedalizzati con sintomi più lievi è +39 (totale 2387).

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, due regioni sono sopra i 200 nuovi casi: la Lombardia (224) e la Campania (208). Il Lazio ne conta 193 e la Sicilia 179. A differenza degli ultimi giorni, una regione, la Basilicata, riesce a rimanere a contagi zero. Molise (3) e Basilicata (8) sono le altre due regioni che si tengono sotto i 10 casi.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 18 settembre

Condividi la notizia:











18 settembre, 2020