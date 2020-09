Oggi positivi lievemente in calo (+1501) e 6 morti

Coronavirus - Ministero della Salute - I tamponi effettuati sono oltre 92mila - Crescono anche i ricoveri (+102) e le terapie intensive (+7)

Viterbo – Scendono, seppur di poco, i casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi di oggi sono 1501, contro i 1616 di ieri.

E’ quanto emerge dai dati pubblicato sul sito del ministero della Salute nel quotidiano bollettino ufficiale.

Cala anche il numero dei morti: oggi se ne registrano 6, mentre ieri e anche il giorno ancora precedente erano stati 10.

Crescono, invece, rispetto all’11 settembre le persone guarite e dimesse che arrivano complessivamente, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, a 213.191 (+759 oggi). Ma anche i ricoverati continuano ad aumentare con un balzo di 102 persone in più e 7 in terapia intensiva (per un totale di 182).

Al netto di questo dai, gli attualmente positivi aumentano di 736 e arrivano a quota 37.503.

La regione con più positivi è oggi ancora una volta la Lombardia con 269 nuovi casi, seguita dal Lazio con 155 e poi da Veneto, Emilia Romagna e Toscana (tutte e tre con un +138). Le regioni con i numeri più bassi sono invece la Calabria con un solo nuovo positivo, il Molise con 3 e la Basilicata con 5.

I tamponi effettuati sono oltre 92mila (92.706 per l’esattezza), mentre ieri erano stati 98.880.

12 settembre, 2020