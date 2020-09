Viterbo - Interviene Giovanni Cento del comitato civico "Liberiamo le vie Cardinale La Fontaine e via del Gonfalone dalle macerie"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sono oltre due anni che le impalcature occupano tre strade del centro storico di Viterbo.

Il palazzo è crollato su se stesso, ma non una pietra è stata portata via. L’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico è scaduta da tanti mesi, ma le impalcature sono ancora lì, inutili ed abbandonate. Sono sicure? Qualcuno lo ha accertato?

L’autorizzazione a ricostruire il palazzo è stata rilasciata da diversi mesi ma la proprietà non l’ha neanche ritirata.

Cosa aspetta il sindaco Arena a disporre lo sgombero di queste inutili impalcature, tranquillizzare la popolazione e restituire le pubbliche strade ai cittadini e residenti che non possono accedere liberamente alle loro proprietà? Perché consentire il degrado e lo stato di abbandono nel cuore del centro storico di Viterbo? Per quanti anni ancora la città dovrà subire l’inerzia e mantenere aperta una ferita?

Giovanni Cento

Comitato civico “Liberiamo le vie Cardinale La Fontaine e via del Gonfalone dalle macerie”

Condividi la notizia:











10 settembre, 2020