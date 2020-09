Roma - I due al momento sono in celle singole per via delle norme anti-Covid

Roma – Omicidio Willy, i fratelli Bianchi chiedono l’isolamento in carcere: “Paura di ritorsioni”.

I fratelli Gabriele e Marco Bianchi, in carcere con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte, sono da una settimana in isolamento a Rebibbia per via delle norme anti- Covid. Rimarranno in celle singole per altri sette giorni, ma i loro legali hanno avanzato la richiesta di prolungare l’isolamento.

Da quanto si apprende, i legali hanno paura di possibili ritorsioni nei loro confronti da parte di altri detenuti.

Stessa richiesta è stata avanzata anche dal legale di Mario Pincarelli, anche lui in carcere per la morte del 21enne durante una rissa a Colleferro.

La morte di Willy avrebbe avuto un eco anche all’interno del carcere. Come riporta Il Messaggero, i legali hanno chiesto ai giudici e ai vertici del Dap di tenere conto delle circostanze dell’arresto e dei rischi connessi, per tutelare l’incolumit√† dei loro assistiti “che hanno diritto a una giusta detenzione”.

13 settembre, 2020