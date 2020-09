Omicidio Willy, convalidato l’arresto dei quattro accusati

Velletri - Tre restano in carcere, uno ai domiciliari

Velletri – Omicidio Willy Monteiro Duarte, convalidato l’arresto dei quattro accusati.

Tre dei quattro giovani arrestati, con l’accusa di concorso in omicidio preterintenzionale per la morte di Willy Monteiro Duarte, restano in carcere. A uno sono stati concessi gli arresti domiciliari.

Il gip di Velletri ha così convalidato l’arresto per tutti e quattro gli accusati per la morte del giovane.

La decisione arriva dopo l’interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia.

Willy è il 21enne ucciso a calci e pugni in una rissa a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre.

Intanto oggi al policlinico Tor Vergata verrà svolta l’autopsia sul corpo di Willy. La famiglia del 21enne, rappresentata dal legale Domenico Marzi, ha nominato un consulente tecnico di parte che parteciperà all’esame autoptico.

L’esame si svolgerà nel pomeriggio, dopo il conferimento dell’incarico da parte della procura.

Questa sera la fiaccolata in ricordo di Willy, organizzata dal comune di Paliano.

9 settembre, 2020