Oms: “Evitate il saluto col gomito”

Coronavirus - Vanifica la distanza di sicurezza - Nuovo record di contagi nel mondo

Roma – Coronavirus, ancora un record di positivi a livello mondiale. Per l’organizzazione mondiale della sanità, i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 307.930. Il più alto livello in assoluto.

Sono stati 5500 i nuovi decisi, con il totale che arriva a 917.417 e 29 milioni di casi quasi, in tutto il mondo.

Il direttore Oms Ghebreyesus, con un tweet raccomanda di evitare di salutarsi anche con il gomito. Questo perché non consente di osservare la distanza di sicurezza, di almeno un metro, che può evitare di contagiarsi.

Il direttore ha rilanciato il tweet dell’economista Diana Ortega, in cui ribadisce che è meglio evitare di toccarsi salutando. ” “A me piace mettermi una mano sul cuore per salutare le persone in questi giorni”, ha scritto Ortega.

La #OMS desaconseja saludar con el codo: lo mejor es llevarse la mano al corazón. El director de la OMS, @DrTedros, rechaza este saludo porque no se guarda la distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus a través de la piel pic.twitter.com/eRn1Q57K2F — Dɪᴀɴᴀ Oʀᴛᴇɢᴀ (@DianaOrtegaG) September 13, 2020

14 settembre, 2020